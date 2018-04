Brolle om kompromisslösa låtar och de bästa åren i sitt liv

Artisten Brolle, med rötterna i Inbyn, Boden har förverkligat en dröm genom ett gig på en legendarisk klubb i Los Angeles. Där hade han sin första publika spelning av låtarna på hans nya EP: The man behind the mask. Han är tillfreds med låtarna på nya EP:n som han beskriver som kompromisslös.

- Det är jag ocensurerad!

I intervjun med P4 Norrbottens Lena Callne passar han samtidigt på att skicka ett tack till naturbruksskolan i Kalix, där han menar att han tillbringade några av sitt livs viktigaste år. Och radiodebuten, med en reklamjingel för naturbruksskolan, den finns bevisligen i färskt minne...