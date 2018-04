Polisens skyddsvästar sitter dåligt

– Jag gjorde illa mig på en övning där västen hindrade min rörlighet i axeln och när jag gjorde en rörelse så blev det som att jag stukade axeln så jag kunde inte röra den, säger Erika Leppäniemi som är polisassistent och lokalt skyddsombud i Luleå/Boden.



Det har sedan 2011 varit många turer i polismyndighetens upphandling av skyddsvästar. Efter den senaste leverensomgången förra året så har det i hela landet kommit in flera skadeanmälningar, så kallade lisa-anmälningar, på skador som orsakas på grund av skyddsvästen.



– Problemet är att den inte är formad så att alla kan ha den. En del är kanske smalare över axlarna eller bredare och när man rör på sig så kan man bli hindrad, säger Erika Leppäniemi.



Poliser som jobbar i yttre tjänst har på sig skyddsvästarna i princip under all arbetstid.



– I det långa loppet så kommer det bli någon form av förslitningsskador på oss som använder de dagligen. Sedan vet jag att kollegor runt om i landet använder sin gamla skyddsväst istället, för att den nya inte passar, säger Erika Leppäniemi.