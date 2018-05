Country från Ystad med tydliga rötter i Norrbotten

Visst drar det åt Countryhållet det är även en lekfull poplåt som klockar in på strax under 3 minuter. Tre väldisponerade minuter som gör allt en bra låt ska göra med en!

Bakom Loop & Lil står ett gäng musiker från Ystad, men framförallt Luleåbon Eva Schilken, som för sex år sedan lämnade norr för söder och nya äventyr.

En flytt som ledde till att hon träffade Malin Lindström-Larsson, och tillsammans med hennes man Jörgen och Mattias Pedersen började de jamma country i Jörgens och Malins kök.

”Vi träffades för att laga mat och dricka vin – och sjunga country. Redan efter några takter insåg vi att det fanns något där, något som vi ville fortsätta med.”

De sågs hela den följande hösten vid köksbordet, lagade mat tillsammans och tolkade Dolly Parton, Emmylou Harris, Neil Young, Townes van Zandt och en lång rad andra artister. Ryktet om deras musikkvällar spred sig, och till slut bestämde de sig för att bjuda hem publik till vardagsrumsspelningar. Det blev ett par fantastiska kvällar med huset fullt av folk.

Hade låten spelats in i Norrbotten hade vi kallat det Scandicana och refererat till band i länet som The Chickpeas Band, Northern Indians och John Ash Trips. Att det även doftar lätt av Jill Johnson, inte minst i soundet, är ingen slump. Första singeln These Waking Hours som är denna veckas färsking är producerad tillsammans med Amir Aly, producenten bakom bland annat Jill Johnson.

Och det märks att detta är ett band som spelat mycket ihop och hämtat många goda referenser från countryns värld och sina inspirationskällor där.

Det finns ett snyggt vemod i musiken som vägs mot en positiv känsla i texten. Stämsången sitter där den ska och Evas och Malins röster kompletterar varandra mycket bra, allt smakfullt dekorerat av genretypiska gitarrslingor. These Waking Hours är en debut att bli glad över!