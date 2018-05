Konkursen kan drabba LKAB hårt

Gruvbolaget LKAB riskerar att förlora miljontals kronor dagligen till följd av konkursen.

Just nu pågår ett planerat underhållsstopp i LKAB:s gruva i Malmberget. Detta innebär att hundratals entreprenörer flygs in för olika underhållsarbeten.

– Om konkursen leder till att vi har svårt att få in entreprenörer riskerar det att förlänga underhållsstoppet, och det kostar miljoner varje dag, säger Bo Krogvig, kommunikationsdirektör vid LKAB.