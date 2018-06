Största Iron Maiden-fansen finns i norr

Städerna toppar listan över var i Sverige Iron Maiden spelas mest på Spotify, enligt musiktjänsten.

Svenskarnas favoritlåtar med det Sverigeaktuella bandet är i tur och ordning "Run to the hills", "The trooper", "Fear of the dark", "The number of the beast" och "Hallowed be thy name", enligt Spotify.

I kväll intar bandet Iron Maiden Tele2 Arena i Stockholm. Nästa vecka spelar de dessutom på Sweden Rock utanför Sölvesborg.