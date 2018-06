Hitvarning med elektroniska influenser från Anything Else!

Anything Else! (utropstecknet ingår i namnet) består av Jonathan Norman, Simon Lundmark och Carolin Rynbäck är alla ursprungligen från Gällivare. I dag bor Jonathan och Simon återigen där efter diverse utsvävningar i landet, medan Carolin bor i Avan och arbetar i Luleå.

Det var kärleken till musiken och intresset för låtskrivande, som förde ihop denna trio under deras gymnasietid i Malmberget. Då spelade Anything Else vispop och bandnamnet kom från en mapp på datorn där Jonathan sparade låtar som inte passade in till hans dåvarande band. Den typ av låtar som bandet beskriver är deras signum även idag.

”Det är den typen av låtar, de udda men direkta, de som inte passar in men som ändå vill nå ut, som är det signifikanta för Anything Else! som med sina små verk hoppas vricka världen till en hoppfullare plats.”

Bandet pausades efter gymnasiet men tio år senare tog de på låtskrivandet under samma namn. Låten Perfect Lullaby är en klassisk popballad med elektroniska influenser som enligt bandet kortfattat handlar om den fantastiska och trygga känslan av att få sova med den personen man älskar mest.

Anything Else! är en konstellation av vänner vars skaparglädje lyser genom produktionerna – på ett personligt och lekfullt sätt. Denna klassiska popmelodi med tydliga ”mello-ambitioner” och klar hitvarning får avrunda vårens Veckans Färsking. Vi ses i höst!