Nu i P4: Guldkantad basketresa från New York till Luleå

Veckans fredagsgäst växte upp i USA, i New York, Long Island och Miami och redan tidigt tog basketen ett stadigt grepp om honom. Han växte praktiskt taget upp i baskethallen med sin far som också var coach och flera syskon som spelade. Men hans längd satte begränsningar för hans spelarkarriär och istället började han studera ekonomi vid Brown University på Rhode Island och var på väg in på Wall Streets banker då han fick erbjudande om att hoppa på ett spelar- och tränarjobb i Västervik i Småland.

Och med löfte om att han kunde höra av sig om han ville återvända till bankvärlden så tog han chansen och flög över till Sverige. Och ännu har han inte hört av sig till Wall Street igen.

I Västervik blev han spelande tränare i herrlaget, tränare i damlaget men också för ett ungdomslag, där han lärde ut basket och de unga spelarna det svenska språket. Han träffade också sin blivande fru i Västervik och 1995 flyttade de till Stockholm där han fortsatte sin karriär som basketcoach och tog SM-guld 2001. Där föddes också tre av deras fem barn, innan flyttlasset gick till Luleå där Plannja lockade med nya tränaruppdrag. Och där blev det ny succé med fyra SM-guld under sju säsonger i herrligan.

2008 lämnade han elitbasketen för nya uppdrag inom skolan i Luleå och ledaruppgifter i barnens basketlag, innan han fick förfrågan om att ta över damerna i Luleå Basket inför säsongen 2016/17, då med tre raka SM-guld. Två säsonger senare är gulden fem till antalet i klubben för totalt sju för David Visscher som numera är ordentligt rotad i Sverige och Luleå där han förutom basketen också har fullt upp med hus och familj. Några direkt fritidsaktiviteter säger han sig inte hinna med, istället drömmer han om att i framtiden kunna engagera sig i styrelseuppdrag i exempevis en idrottsförening.

