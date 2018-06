Assi vann natt matchen

Nykomlingarna Ljusdal hade ingenting att sätta mot ett spelskickligt Assi i matchen som var tänkt att spelas i midnattssol med start kl 21.30. Trots en molnig himmel så hade drygt 500 personer sökt sig till arenan och inte blev de besvikna på inledningen där hemmalaget direkt tog kommandot i matchen.

På tredje hörnan var Moa Öhman framme och forcerade in returen till 1-0 och då var det bara 13 minuter spelade. Assi fortsatte att pressa tillbaka Ljusdalsförsvaret och via stolpen kunde Josefine Hansson trycka in 2-0 i den 29:e minuten, efter det målet skapade gästerna ett par fina lägen men en rätt placerad Dineson i hemmamålet avvärjde Ljusdals chanser.

I andra halvlek blev hemmalaget lite bekväma och bjöd in gästerna spelmässigt, men trots det skapades det inte många målchanser. Cornelia Kapocs hade den bästa men en fin enhandsräddning gjorde att Kalixlaget Assi till slut vann med 2-0 och klättrade upp till åttonde plats i tabellen.

– Skönt med en seger igen säger tränaren Andreas Nilsson.

I och med segern så klättrade Assi upp på åttonde plats i elitettan tabellen med fyra omgångar kvar innan sommaruppehållet.