Här är startlistan för länets största travlopp

Startlistan för Norrbottens stora pris som avgörs den 16:e juni i Boden blev under söndagskvällen klar.

Propulsion med Örjan Khilström som kusk har vunnit två år i rad och kommer i år vara med och starta på spår tio. Storstjärnan Readly Express som många hoppats på, kommer inte till start.

Här är hela startlistan till loppet vars första pris ligger på en miljon kronor.

1. Sorbet – Daniel Redén

2. Nadal Broline – Ulf Ohlsson

3. Call Me Keeper – Per Linderoth

4. Makethemark – Björn Goop

5. Digital Ink – Robert Bergh

6. Arazi Boko – Jorma Kontio

7. Nappa Scar – Per Lennartsson

8. On Track Piraten – Johnny Takter

9. Dante Boko – Erik Adielsson

10. Propulsion – Örjan Kihlström