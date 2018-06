Luleå kommun meddelar att både Hertsöskolan och Svedjeskolan som ligger i anslutning till det avspärrade området av säkerhetsskäl inte kommer att vara öppna under måndagen.



Ytterligare besked till personal, vårdnadshavare och elever kommer att lämnas via skolans kanal edWise och via Luleå kommuns webbplats.