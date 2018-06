Kartläggning: Få områdespoliser i norr

Områdespoliserna kom till för tre år sedan när landets alla polismyndigheter gjordes om till sju polisregioner och det är upp till varje region att bestämma hur många områdespoliser det ska vara.

– Vi vill och ska utveckla det här över tiden, det är inget snack om saken, säger Lars Wahlberg, tillförordnad biträdande regionpolischef.

I polisregion Nord finns bara 37 områdespoliser, ungefär en polis per 24 200 invånare.

Det kan jämföras med polisregion Syd som har 126 områdespoliser, ungefär en polis per 15 400 invånare.



– Vi försöker bygga ut områdespolisskrået i den takt vi bara hinner med. Det är en prioriterings- och resursfråga kan man säga, säger Lars Wahlberg.



Region Nord har lägst antal områdespoliser i landet. Men enligt Lars Wahlberg måste siffrorna sättas i relation till förhållandena i norra Sverige.



– Poliser som jobbar i yttre tjänst där har mycket mer tid att lägga på kontaktskapande och förebyggande arbete än vad man har typiskt sett i ett särskilt utsatt område och det gör att hela sanningen beskrivs inte i hur många områdespoliser man har och där skiljer sig region nord geografiskt och demografiskt från andra halvan av landet.



Områdespolisernas uppgift är att verka i ett mindre områden och skapa kontakter lokalt. De arbetar även med de medborgarlöften som skrivits med kommunerna om vilka typer av brott som poliserna ska rikta in sig mest på just där.



– För att vi ska kunna bli fler områdespoliser behöver vi också öka vår numerär. Det är fortfarande så att vi är färre anställda än när vi gick in i det här 2015, säger Lars Wahlberg.

Antal områdespoliser: