Porsöanstaltens arbetsmetoder för unga kriminella sprids

På Porsöanstalten utanför Luleå – en av landets elva avdelningar med enbart unga brottslingar mellan 18 år upp till 24-årsdagen – jobbar man med flera metoder för att motverka de höga återfallen i brott, metoder som också delvis har spritt sig över landet under de senaste åren.



21-årige Mäki står i köket den här eftermiddan - en av de andra intagna fyller år - vispar kräm men ser lite villrådig ut inför nästa steg i tårtbygget.



--Första gången som jag bakar en tårta, får se vad som kommer härnäst



– Och du där borta, du håller på med bären?



--Jajemen, andra lagret...



Det är just tillsammans med personalen som mycket av aktiviteterna sker. Istället för att de unga kriminella till stor del får hänga med varandra - och därmed även påverka varandra - så försöker man på anstalten i Luleå att ha med någon anställd.

På så sätt kan de vuxna i personalen utöva inflytande på de unga och både i det stora och i det lilla visa i realiteten, men även ta diskussionen om normer, värderingar och eget ansvar, förklarar programansvarige Anders Lantto.



--Det börjar med att vi måste bygga relation med de intagna. Det kan inte vara det här vi mot dom. Ska man göra en så stor förändring så måste man känna sig trygg och litar på den personal som finns i ens absoluta närhet. Det är ett ganska svårt arbete.



De siffror som P4 Norrbotten tagit fram via Kriminalvården visar att återfallen i brott för de under 25 som under åren 2000-2013 kommit ut från anstalt är i rätt väsentlig grad högre än för övriga interner - tre år efter avtjänat fängelsestraff.

Och på Porsöns ungdomsavdelning i Luleå har man sen lång tid tillbaka fått jobba med små grupper och mycket personal plus många påverkansprogram - för att på sätt i möjligaste mån ge de unga verktyg att klara av att leva ett laglydigt liv efter fängelsetiden.

Det handlar om att samtala - och inte peka med hela handen, förklarar Kriminalvårdens Anders Lantto. Man kommer inte speciellt långt genom att tro att man kan berätta för dem hur de ska leva sina liv.



--Kom hit så ska jag lära dig bara, det funkar inte på det sättet. Ingen vill få såna tips och råd, man vill komma fram till det själv. Och då får man som utforska vad som har gått snett själv med hjälp av oss då - i våra program eller i allmänna samtal och diskussioner, konstaterar han.