Norrbotten har flest unga kriminella på anstalt

19-årige Mohammed inne på Luleåanstalten läser samhällskunskap för att komma in på en utbildning på universitetet - något som han bara för något år sen inte hade trott varit möjligt.



--Jag hoppade ju av skolan och allt det där. Jag tyckte inte att det var så viktigt, men jag hamnade här och ser andra folk studera och inser mer hur viktigt det är att ha betyg och allt, säger Mohammed.



Han vill bli designer och sitter när jag träffar honom i studierummet där han och flera av de andra åtta internerna på Porsöanstalten i Luleå ofta spenderar en del av dagen.



Från slutet av 2013 fram till och med 2016 satsade regeringen årligen 100 miljoner på att kriminalvården för den yngsta gruppen vuxna skulle bli bättre.

Den här gruppen är den som har allra högst risk för att återfalla i brott när de kommer ut - och för att nå fram till den här gruppen behöver man ha mycket personal och skapa goda relationer – mycket enligt den modell som ungdomsanstalten på Porsön utanför Luleå redan jobbade efter, minns kriminalvårdsinspektör Marine Erlandsson som jobbade i gruppen som tog fram åtgärderna:



--Det här klientuppdraget som togs fram bygger i ganska stor utsträckning från erfarenheter från Luleåanstalten, konstaterar Marine Erlandsson.



Det skapades fler särskilda platser på ungdomsavdelningar – alltså avdelningar där de under 24 år inte vistas tillsammans med äldre interner, fler orter i landet fick de här avdelningarna, bland annat Haparanda – fler påverkansprogram startades och framför alltså så nära nog fördubblades personaltätheten på de här avdelningarna räknat per intagen ung.



Och att dubbelt så många pluggar nu någonting under fängelsetiden, ja, det i sig visar att det är en framgångsrik satsning, tycker Marine Erlandsson.



--Kan vi bryta livsstilskriminella i tidig ålder, ja då har samhället tjänat in det flera gånger om, säger hon.