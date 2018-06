Tonårspojkar misstänks för sex våldtäkter

Det är två pojkar födda år 2000 respektive år 2002 som misstänks för totalt sex fall av våldtäkt under två dagar i maj. Våldtäkterna ska ha begåtts mot ett och samma barn under 15 år. Brotten ska bland annat ha ägt rum i en hiss på Bodens tågstation och i parkeringshuset intill Köpkvarteret 43:an.

Jouråklagare Anna Väppling har under tisdagen haft möte med polisen och säger att utredningen nu fortsätter.

Hon vill inte gå in på omständigheterna kring just det här fallet men säger generellt att all form av sexuellt umgänge med någon under 15 år klassas som våldtäkt mot barn.

Åtal ska vara väckt inom två veckor.