Fler elever och högre status på naturbruksgymnasium

Det har gått ett drygt år sedan skolan bytte huvudman, och Irene Johansson Worrsjö beskriver säger att verksamheten i dag är tryggare än den var innan bytet.

– Det stod mycket i tidningar och media och det fördes diskussioner med Piteå kommun under ganska många år innan det blev bestämt.

Att skolans framtid var osäker tror hon också påverkade antalet sökande till de olika utbildningarna.

– Det är klart att det skrämmer bort elever om man inte vet att man får gå klart sin utbildning på skolan.

De senaste terminerna har intresset för skolan ökat, vilket delvis kan förklaras med större årskullar. Vårterminen 2017 hade skolan 104 elever och inför höstterminen väntar man drygt 150 elever, säger Irene Johansson Worrsjö.

– För första gången på länge kan vi inte ta in alla reserver som söker. Tidigare har man tagit in alla som sökt. Nu krävs det lite högre poäng för att komma in. Det innebär lite mer status på själva utbildningen.