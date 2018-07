Man med yxa jagade kvinna och vandaliserade

Under natten mot torsdag fick polisen ett samtal från en norsk man i Jokkmokk som menade att han dödat tre personer med en yxa.



Polisen skickade tre polispatruller och under färden kom vittnesuppgifter om mannen in. Han hade inte dödat någon men med yxa attackerat bland annat ett staket, en lyktstolpe och en bil. Enligt polisen ska han också ha jagat en kvinna som var ute och gick med sin hund.



Efter en stund fann polisen mannen, som är i 20-årsåldern, och lyckades gripa honom. Han är för närvarande misstänkt för skadegörelse och olaga hot.