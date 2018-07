Inre befäl: "bränderna går åt rätt håll"

I de norra delarna av länet är det totalt elva bränder som pågår i bland annat Överkalix, Jokkmokk och Gällivare. Det är främst bränderna vid Lappmoberget och Klockarmyren i Jokkmokk och branden i Gällivare som skapar mest problem för Räddningstjänsten.

– Jag skulle inte säga att läget är kritiskt vid någon av bränderna, men de är inte heller under kontroll, vi har inte tagit oss runt . Vi har goda möjligheter att släcka bränderna under natten om inget oförutsägbart händer, säger Adam Dahlberg inre befäl vid räddningstjänsten.

Det pågår också bränder i områdena kring Arvidsjaur och Arjeplog, där var bränderna inte heller under kontroll under onsdagskvällen. Bland annat så det brinner vid Laxtjärn utanför Arvidsjaur. Helikopter har kallats in för att hjälpa till att släcka elden.

– Vi har fått stopp på den brandfront som rusade tidigare men branden är fortfarande en kilometer lång och den sprider sig fortfarande åt andra håll men det går långsamt, säger Ulf Lundström, räddningschef i beredskap.

Det rasar också ytterligare en skogsbrand i Arvidsjaurs kommun, närmare bestämt i Reivo.

– Det är också en större brand men vi har ingen tydlig bild av hur stor den är i nuläget.

Under onsdagskvällen så inkom det också larm om en brand vid sjön Tjeggelvas i Arjeplog.