Åskan för med sig regn - men det räcker inte för att bekämpa bränderna

Bränderna fortsätter att avlösa varandra i Norrbotten. Vid 21-tiden på fredagskvällen hade räddningstjänsten 32 pågående bränder varav fyra var aktiva, resten har lämnats över till markägarna. Dom största bränderna fortfarande är Klockarmyren I Jokkmokks kommun och Stourravaare och Sörkaipa i Gällivare Kommun där man till stor del har lyckats att ringa in bränderna men man har problem med att släcka elden då det är stora ytor som brinner.

Flera av de bränder de bränder som uppstod under söndagseftermiddagen och kvällen var en följd av det blixtoväder som dragit in över länet. Nu är Räddningstjänsten rädd att åskan ska orsaka fler bränder under sena kvällen och natten.

– Läget är jättetufft. Vi fick ett tiotal bränder i samband med åsknedslag under lördagskvällen och vi har fått likadant väder ikväll så vi väntar oss flera nya bränder, säger Patrik Bylin, räddningschef i Luleå

Även om ovädret också har fört med sig en del regnskurar menar Patrik Bylin att man inte ska låta sig luras av regnet.

– Det är bra när det kommer några regndroppar men på det stora hela gör det varken till eller från. Man får inte tro att det nu är lugnt att bete sig hur man vill i skog och mark för att det har varit några skurar. Det är fortfarande kruttorrt i marken och man ska ha stor respekt för att det råder eldningsförbud, säger han.