Tillfälligt stopp för att att försäkra sommarstugor och skogsmark

Lars Ekblom, privatmarknadschef på Länsförsäkringar i Norrbotten, förklarar att inom en mils radie från en pågående skogsbrand gör deras bolag en bedömning från fall till fall om huruvida de tecknar en ny försäkring eller ej gällande fritidshus, villor och skogsfastigheter.

Vid en rundringning under dagen till fem av de stora försäkringsbolagen var det bara två försäkringsbolag, Trygghansa och Moderna, som inte hade några begränsningar i vilka nya kunder man tar emot.

Och If och Folksam har sen förra veckan i hela landet infört ett tillfälligt stopp för nya kunder som har fastigheter med skogsmark. Och Folksam bedömer även risken om fritidshus och villor kan påverkas av skogsbränder innan man tar emot en ny kund, medan If inte har nån sån begränsning i de tillfälliga direktiven som gäller nu under tiden då skogsbränderna rasar.