Erfarna räddningschefen: Branden i Bodträskfors tvingade fram en förändring

Bengt Nilsson har varit räddningschef i Bodens kommun under många år och var en av de som ledde insatserna under den stora Bodträskforsbranden 2006. Och nu under de senaste veckorna har han suttit som stabschef under sommarens skogsbrandsinsatser.

Och utan erfarenheterna från Bodträskfors hade länet haft en helt annan utveckling av de tuffa bränder som nu varit, säger han.

--Ja, då tror jag att vi hade haft samma situation som vi nu ser i Mellansverige, för att vi hade inte fått några resurser hitupp. Vi har ställt frågan om att få upp statliga resurser. Men tyvärr har vi inte fått några statliga resurser, så vi hade haft samma scenario som därnere, säger Bengt Nilsson rent krasst.



Det som är den stora skillnaden idag jämfört med den stora Bodträskforsbranden 2006 - en av Sveriges ditills största skogsbränder i modern tid - är att idag har kommunernas räddningstjänster tillgång till egna helikopterresurser för exempelvis vattenbombning av skogsbränder. Och detta är en effekt av den samordning inom Norrbottens län och de kommunala räddningstjänsterna som kommit ur erfarenheterna av Bodträskfors. Just dessa egna flygresurser köper kommunerna av privata företag, eftersom man insett att i ett riksscenario med stora bränder kommer varken försvarets helikoptrar eller andra statliga resurser räcka till.



Dessutom har man numera varje år träffar inför brandsäsongen med skogsbranschen för att upppatera kartor och stämma av läget. Och skogsbolagen redovisar också numera för räddningstjänsterna sina egna släckningsresurser.



Tillsammans med kommunernas lagkrav på att ha en beredskap för extraordinära händelser, via att göra så kallade risk- och sårbarhetsanalyser, har erfarenheten gjort skillnad, säger just den erfarne räddningschefen Bengt Nilsson i Boden.



---Jag tror det är väldigt avgörande att ha den i bakgrunden, 2006. För att det är då vi har börjat tänka på storleken av bränderna, det är då vi har börjat se hur fort det egentligen går när det är torrt ute i marken. Så att jag tror att på många håll har den varit rätt avgörande att vi har startat det här arbetet överhuvudtaget, säger Bengt Nilsson i Boden.