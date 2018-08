Kraftig brand på sopstation i Boden

Branden startade vid 17–tiden och har nu tilltagit till 50 ggr 50 meter.

– Det är en kraftig brand. Det är otroligt mycket rök, men det blåser inte in mot stan. Men om vinden vänder kan röken komma in i stan. Vi har pratat om att kalla in en helikopter, säger Bengt Nilsson vid räddningstjänsten.

Artikeln uppdateras.