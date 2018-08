Vinst för Piteå IF mot Bunkeflo i Damallsvenskan

Det första målet gjordes av Nina Jakobsson som i 19:e minuter in i första halvlek nickade in bollen mål. Piteå IF:s andra mål gjordes av Ellen Löfqvist cirka tio minuter in andra halvlek.

– Det är alltid sköt att få en bra start, speciellt när det är första matchen efter uppehållet och det var ett tag sen man spelade. Jag känner att vi har fått en trygghet i vårt spel och kan kontrollera matcherna på ett bättre sätt, säger Nina Jakobsson till Radiosporten.

Piteå IF leder i nuläget damallsvenskan.