Skogsbrand i Överkalix

Larmet kom strax innan klockan 17 på torsdagseftermiddagen, ett hygge på Blötmyran hade börjat brinna.

Räddningstjänsten är på platsen och bekämpar branden som är cirka 100 gånger 100 meter stor. Enligt räddningstjänsten ska det inte finnas någon större spridningsrisk och man räknar med att ha branden under kontroll under senare under kvällen eller natten.