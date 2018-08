Dennis Kalla: Jag tror jag blivit lugnare i mig själv

Det händer mycket för Dennis Kalla från Kiruna just nu. Två år efter EP:n The Ones That Matter är arbetet med den första fullängdaren i full gång.

– Det är någonting jag velat göra jättelänge men det känns bra att jag väntat tills jag får göra det på riktigt på något sätt. Det är uppstyrt, det finns ett skivbolag i ryggen. Det finns en plan, istället för att bara spela in en massa låtar och släppa dem, säger Dennis Kalla.

Under besöket hos P4 Norrbotten premiärspelade Dennis Kalla också en helt ny låt, Window and Stone, live i P4 Norrbottens studio.