Norrbottens första äppelmusteri har öppnat

Verksamheten går ut på att kunder lämnar in äpplen från sina trädgårdar till musteriet som sedan hackar, pressar och förpackar musten. Trots att musteriet just satt igång pressarna så har redan 600 kilo sommaräpplen pressats till must.

Bakgrunden till äppelmusteriet handlar dels om att förlänga säsongen för handelsträdgården men Annica Nyberg berättar också att hon genom åren sett att hennes kunder med äppelträd har haft problem att ta till vara på all frukt.