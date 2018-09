Chickpeas nya musik bär spår av resan från studentliv till husköp

The Chickpeas Band fyller åtta år som band i år och firar detta med att släppa sitt första fullängdsalbum, efter åtskilliga starka singlar och ett EP-släpp.

Låten I’ll Keep You Warm är bandets andra låten från den kommande plattan. Tidigare i år släpptes singeln Keep On som roterade i P4 under sommaren.

I’ll Keep You Warm är Veckans färsking i P4 Norrbotten och är enligt bandet en låt om den ordlösa kärleken, där ens hand i en annans räcker för att skapa total trygghet. Och visst märks det att detta är ett band som både i musiken och i livet utvecklats och rört på sig under sina åtta år.

Texterna på de nya singlarna är modigare, ärligare och bär spår av resan från studenter till livet med husköp, familjebildning och flyttlass som gått.

”Akustiskt - egenskrivet - sprudlande – skönt” – så beskriver The Chickpeas Band sin musik på sociala medier. Och vi håller med, men vill också tillägga med stor personlighet och en säregen identitet inom genren ”Scandicana” som de byggt upp under många timmar av musicerande tillsammans, fokuserat låtskrivande och åtskilliga mil längs tågräls och bilvägar till och från en oräkneliga livespelningar.

En erfarenhet som gör The Chickpeas Band till ett av de hårt arbetade banden i Norrbotten som arbetat upp en stor och trogen publik.