Vilda björnar gör film om sina liv

I två år har fyra björnar i Norrbotten varit försedda med kameror som filmat sin egen vardag under ett par veckor.

Björnprojektet har namngett alla sina forskarbjörnar. Namnen kommer från geografiska platser där björnen märkts, eller dess närhet.

Dom fyra björnarna som burit kameror är; Tjirsa, som använt en infraröd kamera som ska kunna ge film även på nätterna, Maja, Tjorven och Koskin, som bland annat filmat kontakt med en omärkt björnhona.

– Vi gör det för att se om metodiken går att använda för att studera björnarnas predation på renkalv, säger Ole-Gunnar Støen som är björnforskare på NINA, Norsk institutt for naturforskning.



Under förra året och i sommar har björnar i skogarna i Norrbotten filmat sina förehavanden under några veckor. Men resultaten är blandade. Sommarens infraröda kamera gav dåligt resultat. Men dom vanliga actionkamerorna som provats på tre björnar gav ett bättre resultat.

– Det har gått hel exemplariskt. Dom har filmat i tre veckor sedan har sändare och kamera ramlat av. På filmsekvenserna som är tio sekunder var fete minut kan vi bland annat se hur björnarna äter bär och river i myrstackar, säger Ole-Gunnar Støen.

Metoden ska nu utvärderas om den kan användas för att studera björnarnas predation, alltså hur mycket ren den dödar. Idag finns det nackdelar med batteritid och hur mycket som går att lagra.

Men den utvecklingen går framåt i rask takt. Så om forskarna lyckas utveckla metoden med kameror på björnar så räknar Ole-Gunnar Støen med att få en mängd annan information om björnarnas liv.



– Absolut, vi får ju se det björnen gör. Vi kan se vad den äter och när och hur den socialiserar med andra björnar bland annat.