Mållöst för Assi mot tabelljumbon

– Vi saknade skärpa i dag, säger tränaren Kenth Wärja

Frågan innan match var med hur många mål hemmalaget Assi skulle vinna med. Nu har vi svaret: inget. Matchen slutade 0-0 trots ett massivt spelövertag av hemmadamerna.

Närmast att avgöra var Indira Ilić, hon skulle bara bredsida in en boll serverad av Fernanda Da Silva i slutminuterna av matchen. Gästerna IF Böljan hade bara ett enda avslut mot Assimålet under hela matchen. Hörnstatistiken stannade på 13-0.