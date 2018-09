Regionrådet Anders Öberg om valförlusten i regionvalet

De preliminära siffrorna efter söndagens val visar att Socialdemokraterna tappar drygt 7 procentenheter av rösterna. Partiet har hittills fått 29,7 procent av rösterna.



Samtidigt går Norrbottens sjukvårdsparti starkt framåt med 9,5 procentenheter och blir största parti i regionfullmäktige. Partiet har just nu fått 34,9 procent av rösterna.



Det här kan också tyda på ett maktskifte i regionen då Miljöpartiet inte skulle få några mandat i regionfullmäktige, samtidigt som Vänstern och Socialdemokraterna just nu endast har 29 av 71 mandat.



Sjukvårdspartiet får med de preliminära siffrorna, och då inte alla distrikt är räknade, tillsammans med Centern och Moderaterna 37 mandat.



Sverigedemokraterna har just nu fem mandat i regionfullmäktige.