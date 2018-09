Försvaret tvingas prioritera efter skogsbränderna

Nu måste man se över hur kärnverksamheten ska hanteras resterande del av året. Jonas Nellsjö är flottiljchef på helikopterflottiljen Malmen som omfattar Linköping, Luleå och Ronneby.

– Den stora konsekvensen är att personalen inte har fått ut sin semester och det finns lagar och förordningar som talar om att vi ska plocka ut de här semesterdagarna under 2018.



– Och det är kopplat ekonomi till allt det här så att det är det som ställer till det i e den fortsatta verksamheten.



I dagarna genomförs en konsekvensanalys efter sommarens brandinsatser på Helikopterflottiljen Malmen och den berör samtliga tre orter där man har sin verksamhet.



Totalt flögs 332 timmar på olika brandplatser i landet vilket är 32 timmar fler än under den stora branden utanför Sala 2014. Och sommarens oplanerade flygningar innebär att helikopterparken använts mer än beräknat och måste servas.



– Vi hade ju inte planerat att flyga så mycket som vi gjorde under sommaren. Och hela årsplaneringen att få in helikoptrar på rätt tid för underhåll och så vidare. Och den måste man nu modifiera. Och där har vi ett litet arbete att göra.



Drygt 150 personer från helikopterflottiljen arbetade över 3 400 timmar med släckning från luften, flygledning, underhåll och service på marken.



Något som kan påverka höstens utbildningar av piloter när bland annat befäl och instruktörer måste vara lediga Insatserna påverkar även årets budget. Magnus Hellgren är divisionschef på Malmen.

– Det är klart att något måste jag ta bort eller flytta vidare till nästa år. Och där sitter vi och gör avvägningar om vad vi ska skjuta på och vad är smartast att vänta med till nästa år.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska försvaret vara civilsamhället behjälplig med de resurser man har vid den typen av händelser som sommarens skogsbränder innebar. Men man får inte schemalägga personal för sådana händelser. Magnus Hellgren ser gärna en förändring kring den saken i framtiden.



– När jag inte får ha folk i beredskap för det så har jag inte koll på personalen. Var de är och hur de är.



– Vill man ha dem snabbt gripbara och säkerställa det då får man ändra förutsättningarna på något sätt och ge oss uppdraget och uppgiften.

Hur ska flottiljen kunna planera för liknande uppdrag under kommande år om de ökar i omfattning?

Flottiljchef Jonas Nellsjö sitter inte med svaret klart i dagsläget.



– Man vet inte vad utkomsten av de här händelserna 2018 kommer att innebära för Försvarsmakten och vilka resurser vi ska ha tillgängliga.



– Det får vi nu invänta och se och låta politiker och den högsta försvarsmaktsledningen hantera.