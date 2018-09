Sofia Mattsson gör comeback i brottnings-VM

Sofia Mattsson, som tog timeout på grund av att hon blev med barn, födde dottern My för ett år sedan. Det blev tävlingscomeback redan efter tre månader och därefter har hon gått från klarhet till klarhet.

Den svenska truppen innehåller fem kvinnor och fyra män.

Fakta: VM-truppen:

Damer:

50 kg: Fredrika Petersson, Klippan.

55 kg: Sofia Mattsson Gällivare.

62 kg: Johanna Mattsson. do.

65 kg: Henna Johansson, do.

68 kg: Jenny Fransson, do.

Herrar:

72 kg: Daniel Soini, AIK.

77 kg: Alex Kessidis, do.

87 kg: Zakarias Berg, do.

97 kg: Pontus Lund, Arboga.