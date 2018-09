”Piteå för alla” – en hyllningslåt till den nya hemstaden

I ett land som Sverige där musik tillåts provocera vara politisk och väcka debatt kan det vara svårt att tänka sig att en låt kan tvinga dig att lämna landet – så var det för Cris Gera från Zimbabwe. Som Piteå kommuns första fristadskonstnär har han valt att skriva en hyllningssång till sin nya hemstad ”Piteå för alla”.

”Piteå för alla” är en ballad med verser på engelska, refräng på svenska med gospel-vibe som för tankarna till låtar som ”we are the world”, ”heal the world”. Eller hyllningslåt, det är en ren och skär kärlekslåt som adresseras till en stad och dess folk istället för det vanliga objektet, en person.

Det är något skönt och kärleksfullt ärligt i den varma tonen som Cris för fram orden på svenska i refrängen och det är där låten verkligen lyfter:"Pee-tee-oh-ho är för alla, alla som du, alla som jag". Det kunde lätt blivit väldigt klyschigt, men med Cris historia i bakhuvudet om hur han flytt sitt hemland, landat i Piteå som fristad mitt i smällkalla januari - blir det bara väldigt rörande.

Det finns en stor skillnad mellan Cris och många artister vi tidigare lyft i Veckans Färsking. Det är hans tydliga fokus på vem hans musik tillhör: en ståndpunkt som också tvingat honom att lämna sin familj och ta sig Zimbabwe för att till sist landa i Piteå. Det är också ett synsätt som kan ta en långt i musikkarriären – för att skapa en hängiven trogen lyssnarskara. ”Jag skriver inte musik för mig själv. Den tillhör inte mig, den tillhör folket", säger han.

Så om tonerna kanske börjat klinga ut för Piteås förra ”nationalsång” med raderna ”det är hit man kommer när man kommer hem” så är jag nästan helt säker på att Cris Gera skulle vilja bidra med de nya textraderna, i tiden helt rätt: "Piteå är för alla, alla som du, alla som jag".