Varning för mycket hårda vindar i länet

Klass 1-varningar har utfärdats för kuling (14 till 18 meter per sekund) och högt vattenstånd i Bottenviken, vinden väntas avta under natten mot söndagen. Varningar har också utfärdats i Norra Lapplandsfjällen där det väntas hård eller mycket hård sydvästlig vind med en styrka på 15 till 20 meter per sekund.

Under söndagsmorgonen kommer vinden vrida till väst och vara ökande till 18 till 24 meter per sekund. Enligt prognosen kan det också förekomma regnskurar med inslag av snö i fjällen.