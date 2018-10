”En låt med stor hitpotential”

Mirja Lakso från Piteå har minst sagt många strängar på sin lyra. ”Youtuber, debattör, journalist, bloggare, provokatör, låtskrivare och artist”, enligt henne själv - ständigt på väg både bildligt och bokstavligen, alltid med något nytt på gång. Nu aktuell med en härligt poplåt som också är denna veckas Färsking – Want You Now.

Want You Now har stor hitpotential, med tydliga influenser från den gigantiska asiatiska genrén K-pop, blandat med Mello-vibbar och tuggummipop alá bandet Aqua. Att Mira Lux dessutom ger en doft av en yvig, extravagant Britney Spears spär helt klart på känslan av att detta kan bli en stor medial succé.

För Mirja Lakso aka Mira Lux minst sagt en medveten artist som just nu läser journalistik och tidigare har studerat både musik likväl som en kortare kurs i konsten att bli stor på digitala kanaler som YouTube – en influencer helt enkelt.

Men framförallt har Mirja Lakso en känsla för leverera lättsmälta hitlåtar, och vi kan nästan lova att Want You Now kommer att sitta som ett litet envist tuggummi på lyssnarnas hjärnor!