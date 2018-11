Många besöker kyrkogården under allhelgona

Förra året besökte 39,3 procent av svenskarna en kyrkogård under allhelgona, visar statistik från Svenska kyrkan.



En förklaring kan enligt kyrkan vara att alla har en relation till döden oavsett vad man har för syn på religion och tro i övrigt.

– Dessutom inträffar allhelgona när det håller på att bli som mörkast och jag tror att många söker hoppet och ljuset tillsammans, säger Cristina Grenholm, som är kyrkosekreterare vid Svenska kyrkas nationella kansli.



Hon pekar också på det faktum att allhelgonahelgen är en högtid som är friare än andra högtider, både vad gäller socialt umgänge och fasta klockslag.



I Svenska kyrkans undersökning tillfrågades 5 000 svenskar om de hade deltagit i olika högtidstillfällen under de senaste tolv månaderna.



Drygt nio procent uppgav att de hade besökt en gudstjänst under påskhelgen medan fem procent svarade att de hade närvarat vid en midnattsmässa under julen.