Fjärrvärmeläcka orsakar driftstörningar i centrala Kiruna

Tuolluvaara, IRF, TGA och Ställverkets industriområde är för närvarande helt utan fjärrvärme.

Läckan är lokaliserad och genom att stänga ventiler på fjärrvärmenätet har de områden som påverkas kunnat begränsas.

Reparationsarbete pågår just nu, driftstörningar och utebliven fjärrvärme och tappvarmvatten kan förekomma i stora delar av centrala Kiruna under natten mot torsdag samt under torsdag förmiddag.

För mer information besök Tekniska Verkens hemsida.