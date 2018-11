Awaze flirtar med 70-talets hårdrocksriff

Bandet består av tre etablerade musiker som känt varandra länge, men inte spelat ihop tidigare, och som plötsligt går in i en replokal och allt stämmer.

”Tid och rum försvann i den svettiga replokalen, riffen flödade och AWAZE var ett ofrånkomligt faktum”, berättar bandet själva. Strax därefter skrevs låten Pour a Little Love, Love som är Veckans färsking i P4 Norrbotten.

Pour a Little Love, Love är ett kraftpaket på tre och en halv minut som gör det omöjligt att inte nämna referenser som Rage Against The Machine och The Black Keys. Men också flirtar med 70-talets hårdrocksriff likväl som medryckande poprefränger och punkkörer med attityd. En salig blandning som skulle kunna kännas spretig, men i Pour a Little Love, Love känns allting tight, sammanhållet och helt självklart! En bedrift.

Detta är riktigt bra, och för ett debuterande band bör denna singel inte kunna ge annat än en flygande start för AWAZE. Helt enkelt en mycket lyckad trio som sammanför sina bästa musikaliska erfarenheter. Jag ser verkligen fram emot att höra den kommande EP:n som släpps 2019 och att pricka in dem under den planerade turnésvängen under våren.