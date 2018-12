Utmaning att byta ut signalsäkerhetssystemet på Malmbanan

Fram till år 2035 kommer det svenska tågnätet att få ett helt nytt signalsystem, ERTMS. Ett säkerhetssystem som innebär att de vanliga röda och gröna ljussignalerna ute på spåren plockas bort, och ersätts av digitala signaler som går direkt in i lokens styrhytt.

Och den närmare 50 mil långa Malmbanan, mellan Boden och Riksgränsen norr om Kiruna, är alltså den första längre tågsträckan i landet att byggas om till det nya systemet.



– Här har vi signal i stopp. Det är ju bara optiskt det lokföraren ser: röd eller grön signal, förklarar Bror Esberg, signalspecialist inom Trafikverket när vi står vid en av järnvägssträckorna som ska byggas om.



Det är de röda och gröna ljussignalerna som helt kommer försvinna från den svenska järnvägen fram till 2035. Istället kommer all kör- eller stoppinformation att gå direkt in till lokförarens display inne i tåget.



– Det är projekterat redan. Hela Malmbanan, inklusive Luleå och Boden, är projekterat för det här nya systemet, fortsätter Bror Esberg och förklarar att näst på tur står sträckan Malmö-Stockholm.



Under hösten 2021 ska första delsträckan av Malmbanan stå klar, den mellan Kiruna och Gällivare.



Och att byta ut signalsystemet på en existerande tågbana, med full trafik igång, kommer helt klart att ha sina utmaningar de kommande åren, förklarar Håkan Äijä, driftschef för Trafikverket Nord.



– Malmbanan blir ju först i Sverige att bygga om en befintlig bana. Och det blir ju lite spännande det också. Det här blir ju det första objektet där vi byter i befintlig trafik - och trafiken ska ju inte påverkas av skiftet, konstaterar han.