30 miljarder satsas på nya signalsystemet som ska ge färre tågstopp

En av landets pilotbanor som redan fått det nya signalsystemet är Haparandabanan i Norrbotten. Totalt är det 800 ställverk över hela landet som ska bytas om med teknikskiftet.



– Nu e vi modern! Du ser ju! Det är är inte alls lika mycket relän.



Här inne i det som kallas teknikhuset, intill den pampiga gamla stationsbyggnaden i Niemisel utefter Haparandabana, blinkar gula och gröna lampor i den här digitaliserade och annorlunda typen av ställverk.

Teknikhusets utformning och datorskåp med kylande fläktar är en följd av att de röda och gröna ljussignalerna ute på spåret utanför, flyttat in i mobilnätet och in i lokförarnas displayer inne i tågen istället.



– Det är helt nytt digitalt signalsäkerhetssystem. Man byter ut det för att det är gammalt och för att få mera funktioner och mer dynamiskt system, mera möjlighet till alternativa vägar när det är problem, fel på spåret, säger Bror Esberg, signalspecialist hos Trafikverket, och som förklarar varför investeringen på 30 miljarder görs och vad skillnaden blir för själva trafikflödet.



Med det nya ERTMS går järnvägens signalsystem från att läsa av just det närmaste, korta rälsavsnittet framför tåget och antingen ge stopp- eller körsignal, till att föraren istället inne i sin styrhytt digitalt "ser" långt framåt och själv kan anpassa hastigheten flera kilometer i förväg.



Alla svenska tågbanor ska nu fram till år 2035 byggas om till den här nya, gemensamma europeiska standarden.



På exporttunga Malmbanan, den första längre svenska sträckan som just nu projekteras för att byggas om till det nya signalsystemet, där kommer det här blir extra betydelsefullt. Detta då man inte längre och i onödan behöver bromsa in tunga, tunga tågset för malmtrafiken, konstaterar Trafikverkets Bror Esberg.