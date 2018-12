Radioprofilen slutar efter 20 år

– Jag är en kreativ människa och jag vill utöka min palett när det handlar om att berätta, för en berättare är jag vilket medium det än handlar om, säger Lena Callne som bland annat vill frigöra tid för sitt skönlitterära skrivande.

Callne har under sina år hos P4 Norrbotten bland annat varit nominerad till Bästa morgonshow och fått Sveriges Radios språkpris. Hon har varit tjänstledig under hösten och arbetar kvar hos Sveriges Radio under januari och februari.

– Det som har varit allra roligast under de här åren är att göra radio och ha relationen med lyssnarna som jag har i hela Norrbotten. Jag har väldigt svårt, jag vill inte riktigt acceptera att det här är definitiva avskedet till lyssnarna.

Hör en längre intervju med Lena Callne i ljudklippet