Den samiska artisten Sara Ajnnak har nominerats till en Grammis i kategorin Årets folkmusik för sitt album Gulldalit – Can You Hear Me.

Bland de övriga artister som har chans att vinna flera olika priser hör bland andra Little Jinder, Lykke Li och Robyn.

Den 7 februari ska artisterna och musiker som gjort avtryck prisas.