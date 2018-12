Luleå börjar ta betalt för längdskidåkning på Ormberget

Avgiften kommer bli 40 kronor per dag eller 400 kronor per säsong, men kommer inte omfatta barn och unga under 20 år.

– Spåren på Ormberget håller högsta klass och prepareras med pistmaskin dagligen. För att täcka en del av driftskostnaden anser vi att det är rimligt med en spåravgift, något som exempelvis Piteå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall redan infört, säger Patrick Zetterkvist, chef för anläggningar i Luleå kommun.

Avgifterna börjar gälla från årsskiftet.