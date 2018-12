Polisman som avlossade skott utreds för tjänstefel

Det var tidigt på torsdagsmorgonen som polisen fick larm om ett inbrott i en tobaksbutik i Haparanda. När man kom till platsen uppstod tumult. Pojken i 15-årsåldern ska enligt uppgifter till Norrbottens media uppträtt hotfullt med en spade. Därför sköt polismannen honom i låret.

Nu skriver tidningen NSD att polismannen utreds för tjänstefel.

– Polismännen som var med under insatsen arbetsbefriades under onsdagen, en anmälan är upprättad angående tjänstefel mot en av poliserna och både är fortfarande i tjänst, säger Per Karlsson, tf polisområdeschef i Norrbotten till NSD.