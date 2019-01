Nya mårdhundar vandrar in från Finland

Bara för ett halvår sen var antalet vilda mårdhundar i landet nere på mindre än en handfull. Efter den varma sommaren så är stammen på väg upp igen.

– Vi har fått signaler från Finland efter den varma sommaren att det varit rekordföryngringar där med stora kullar. Det har vi sett från augusti och framåt att det sipprat in ett antal mårdhundar från Finland, säger Per-Arne Åhlén, som är projektledare för mårdhundsprojektet.

Metoden och taktiken för att fånga in mårdhundarna är dom samma. Men ursprunget på dagens mårdhundar är annorlunda än för några år sen.

– För tio år sen slogs vi mot reproduktion på egen mark, nu får vi slåss mot dom som kommer in, säger Per-Arne Åhlén.

När mårdhundsprojektet inledde kampen mot mårdhundar, som klassas som en invasiv art, för tio år se togs det årligen runt 100 mårdhundar per år. Nu är det tiotalet per år som fångas in.