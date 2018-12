Fler unga får gratis tandvård

Den 1 januari 2019 höjs alltså åldern för fri tandvård i Sverige till 23 år från dagens 22 år efter ett beslut från riksdagen.



– Skälet är att många vuxna verkar glömma bort att komma till oss i tandvården men så länge det är gratis kommer de, säger Maria Pettersson, chefstandläkare Region Norrbotten.



För den som undrar hur det går efter man fyllt 24 år har även det allmänna tandvårdsbidraget höjts i år. För unga upp till 24 år och för dem över 65 år är det bidraget på 600 kronor per år och man kan spara och samla ihop under 2 år. För den mellan 24 och 64 år är summan 300 kronor per år.