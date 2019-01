Snigel på ögat: Hur gick det för Radiotjänst?

Det kan man fråga sig nu när staten från och med den 1 januari 2019 tar in avgiften via skattsedeln, och inte via en aktiv handling från alla som har en tv-apparat. Då public service skulle ta ansvar för sin egen finansiering för 30 år sedan bildade Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion det gemensamma bolaget Radiotjänst i Kiruna AB för uppgiften att ta in avgiften.

Nu när RIKAB börjar att avvecklas och det är dags att summera dess arbete kan man till att börja med undra: Hur är det egentligen med viljan att betala för radio och tv i allmänhetens tjänst i Sverige?

– Den är nog större än vad många tror och tänker, svarar bolagets kommunikationschef Johan Gernandt och fortsätter:

– Så länge vi har haft uppdraget har det varit ganska konstant, att nio av tio som har en radio eller en tv – eller framför allt en tv då med den senare lagstiftningen – är med och betalar. Den här siffran har rört sig med någon liten procent upp eller ner men legat konstant runt 90 procent, och det tycker vi också är ett gott betyg inte bara åt oss utan faktiskt åt medborgarna.

Överrumplade privatpersoner

Det mest effektiva instrumentet för att få folk att betala har varit att kontakta dem per telefon, säger Johan Gernandt.

– Vi har också avgiftskontrollanter, ett 40-50-tal som knackar på hos folk ute i landet, och vi skickar också brev.

Vilken har då den mest effektiva kampanjen varit under de här 30 åren?

– Ja, den som verkar ha fastnat hos de allra flesta - det är ju snigeln på ögat. Jag kan inte säga att det är den mest effektiva kampanjen vi har gjort i termer av kännedom, attityder och till och med fler avgifter in i systemet, säger Gernandt.

Men för drygt tio år sedan bytte Radiotjänst fot, från att så att säga banna till att visa uppskattning, och startade en kampanj där en ensemble ur Radiokören åkte runt och tackade till synes överrumplade privatpersoner.

– Vi minns alla biblioteket där man uppvaktar en bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek.

Året därpå, 2009, skruvades tacket upp ett varv. Då drog Radiotjänst igång en viral kampanj kallad "Hjälten" där man kunde sätta in en bild på sig själv, en vän eller en bekant till exempel. Sedan dök bilden upp i händerna på skådespelerskan Stina Ekblad som höll i en fingerad presskonferens. Det blev en internationell succé.

"Hjälten" fick en oväntat stor spridning. Det gjordes över 6 miljoner sådana här filmer, varav bara drygt hälften här i Sverige.

– Det ringde turkar och polacker och undrade om det gick att anmäla sig till den här fantastiska radio- och tv-avgiften.

Fick de göra det då?

– Nej, det går ju tyvärr inte.

Sanningen om pejlingsutrustningen

Pejlingsutrustningen var något som Radiotjänst ärvde från Televerket och aldrig har använt, men kampanjerna har haft effekt - inte minst i attityden till public service, säger Johan Gernandt.

– Ja, vi har ju ständigt haft en positiv utveckling i radio- och tv-avgiften, det vill säga fler och fler betalar, men samtidigt har vi ju också haft en befolkningsökning i landet, säger Gernandt och fortsätter:

– Vi har legat stadigt och ligger där runt .... nio av tio av dem som ska betala enligt lag, de betalar också. Däremot har vi ju kunnat se ganska fina resultat i termer av ökad kännedom och ökad kännedom och en förbättrad attityd till radio- och tv-avgiften och till public service. Det menar vi är värt väl så mycket.