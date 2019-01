Polisen: Vi kan inte söka i området just nu

Det berättar man under en pressträff på torsdagsförmiddagen.

– Det går inte att skicka in sökpersonal i lavinområdet just nu medan fara fortfarande finns. Vi är även beroende av bra flygväder för sökande med helikopter. Just nu finns dåliga förutsättningar för att kunna flyga över området. Men vi är beredda att flyga så fort vädret tillåter.

Lavinfara och dålig sikt stoppade även tidigare sökandet efter en svensk kvinna och tre män från Finland som anmälts försvunna i ett fjällområde i Troms i Nordnorge.

Gruppen observerades senast vid 14-tiden under onsdagen. En femte person som tillhör sällskapet har anmält dem försvunna.