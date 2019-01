Norrbottning inför stormen i Thailand: Vi ställde in båtutflykten

Tiotusentals turister har redan lämnat öarna Koh Phangan och Koh Tao på den östra sidan.

Många norrbottningar är just nu i Thailand på semester, bland dem Åsa Wallström från Luleå som är där med ett stort sällskap och hon berättar att det än så länge är lugnt i Khao Lak på västkusten.

– Vi har fått information via hotellet, under våra dörrar, där man informerar om att man ställt in båtutflykter och via sms från Tui (resebolaget) att stormen är på väg och att vi ska hålla oss uppdaterade, berättar hon.