Avgifter på skidspår i Luleå överklagas

Beslutet om att införa spåravgifter på Ormberget i Luleå går bland annat emot allemansrätten. Det menar Viktor Bengtsson, Luleåbon som tillsammans med en vän överklagat kommunens beslut om att avgiftsbelägga skidspår.

– I allemansrätten innefattas rätten att åka skidor på annans mark.

Avgiften, som börjar gälla hösten 2019, kommer bli 40 kronor per dag eller 400 kronor per säsong, men kommer inte omfatta barn och unga under 20 år.