Trafikutskottets ordförande Jens Holm om teknikskiftet: Införandet av ERTMS bör skjutas fram

På tisdagen hade riksdagens trafikutskottet en hearing om det nya digitaliserade signalsystemet, ERTMS, som är på väg att införas i hela landet, med start under de kommande åren på Malmbanan. Det här är ett signalsystem som på väg att införas på all järnväg över hela i landet - med start under de kommande åren på Malmbanan i norr. Riksrevisionen framförde under hearingen sin syn på införandet av signalsystemet.

Efter mötet säger Jens Holm, vänsterpartistisk ordförande i trafikutskottet, att hela införandet bör skjutas på framtiden.

--Som jag ser det finns det en stor oro bland riksdagens ledamöter för att det här nya systemet i dagsläget kommer kosta alldeles för mycket pengar och kommer påverka kapaciteten på våra järnvägar.

--Därför tror jag att det är fler än jag som tycker att det är bättre att se till att göra det här på rätt sätt, längre fram i tiden då vi har mer kunskap, och istället se till att lägga våra investeringspengar på att höja kapaciteten och förbättra underhållet av våra järnvägar så mycket som vi bara kan, förklarar ordföranden Jens Holm, direkt efter tisdagens hearing inför trafikutskottet.

Det rör alltså på sig en del i frågan om införandet av det nytt signalsystem för den svenska järnvägen - alltså det som förenklat handlar om att flytta in de röda och gröna ljussignalerna ute på spåren in i digitala displayer inne i loken.

Kritik har funnits från tågföretag under lång tid, på grund av de ökade kostnaderna det här innebär för dem när de behöver utrusta lok och reserv-lok med den nya, digitala utrustningen.

Men även Riksrevisionen, som har till uppgift att granska just att skattepengar används på rätt sätt av staten, har in en rapport slagit fast att de första införandekostnaderna har tredubblats.

Än så länge är det dock bara tre pilotjärnvägar - nybyggda Botniabanan och Ådalsbanan och till del ombyggda Haparandabanan - som utrustats med de nya digitala systemet. Men med start under de närmsta åren kommer Malmbanan i norr och även Stockholm-Malmö i söder att börja byggas om till systemet som totalt väntas kosta 30 miljarder att införa.

Trafikutskottets ordförande Jens Holm tycker att finns flera anledningar till att vänta med ombyggnaden.

--I Danmark så kostade det fyra miljarder extra. Tog många fler år än vad man förväntade att det skulle göra. Och systemet är långtifrån färdigbyggt i Danmark, konstaterar Jens Holm.